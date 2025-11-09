IN PICS | King Misuzulu and queen Nomzamo’s traditional wedding celebration

King Misuzulu kaZwelithini and Queen Nomzamo kaMyeni celebrated their traditional wedding at the KwaKhangelamankengane Royal Palace in KwaNongoma, KwaZulu Natal on Sunday.Amabutho during the traditional wedding of the King Misuzulu kaZwelithini and Queen Nomzamo kaMyeni at KwaKhangelamankengane Royal Palace in KwaNongoma. (SANDILE NDLOVU) This is the cow to welcome Queen Nomzamo kaMyeni as the wife to the King Misuzulu kaZwelithini at KwaKhangelamankengane Royal Palace in KwaNongoma. (SANDILE NDLOVU) Members of the Nazareth Baptist Church during the traditional wedding of the King Misuzulu kaZwelithini and Queen Nomzamo kaMyeni at KwaKhangelamankengane Royal Palace in KwaNongoma. (SANDILE NDLOVU) The venue for the reception of the King Misuzulu kaZwelithini and Queen Nomzamo kaMyeni's traditional wedding at KwaKhangelamankengane Royal Palace in KwaNongoma. (SANDILE NDLOVU) A man carries wood to light fire during the traditional wedding of King Misuzulu kaZwelithini and Queen Nomzamo kaMyeni at KwaKhangelamankengane Royal Palace in KwaNongoma. (SANDILE NDLOVU) Queen Nomzamo kaMyeni performing a vitual during her traditional wedding with the King Misuzulu kaZwelithini at KwaKhangelamankengane Royal Palace in KwaNongoma. (SANDILE NDLOVU) Queen Nomzamo kaMyeni performing a vitual during her traditional wedding with the King Misuzulu kaZwelithini at KwaKhangelamankengane Royal Palace in KwaNongoma. (SANDILE NDLOVU) Men braai meat during the traditional wedding of the King Misuzulu kaZwelithini and Queen Nomzamo kaMyeni at KwaKhangelamankengane Royal Palace in KwaNongoma. (SANDILE NDLOVU) Maidens dancing during the traditional wedding of King Misuzulu kaZwelithini and Queen Nomzamo kaMyeni at KwaKhangelamankengane Royal Palace in KwaNongoma. (SANDILE NDLOVU) Amabutho during the traditional wedding of the King Misuzulu kaZwelithini and Queen Nomzamo kaMyeni at KwaKhangelamankengane Royal Palace in KwaNongoma. (SANDILE NDLOVU) Queen Nomzamo kaMyeni performing a vitual during her traditional wedding with the King Misuzulu kaZwelithini at KwaKhangelamankengane Royal Palace in KwaNongoma. (SANDILE NDLOVU) King Misuzulu kaZwelithini performs ritual during his traditional wedding and Queen Nomzamo kaMyeni at KwaKhangelamankengane Royal Palace in KwaNongoma. (SANDILE NDLOVU) Omama besiphithithi during the King Misuzulu kaZwelithini and Queen Nomzamo kaMyeni traditional wedding at KwaKhangelamankengane Royal Palace in KwaNongoma. (SANDILE NDLOVU) Ibutho lead by Nkosikhona 'Phakelumthakathi' Ndabandaba during the traditional wedding of the King Misuzulu kaZwelithini and Queen Nomzamo kaMyeni at KwaKhangelamankengane Royal Palace in KwaNongoma. (SANDILE NDLOVU) King Misuzulu kaZwelithini during his traditional wedding and Queen Nomzamo kaMyeni at KwaKhangelamankengane Royal Palace in KwaNongoma. (SANDILE NDLOVU) Ibutho lead by Nkosikhona 'Phakelumthakathi' Ndabandaba during the traditional wedding of the King Misuzulu kaZwelithini and Queen Nomzamo kaMyeni at KwaKhangelamankengane Royal Palace in KwaNongoma. (SANDILE NDLOVU) Members of the Nazareth Baptist Church during the traditional wedding of the King Misuzulu kaZwelithini and Queen Nomzamo kaMyeni at KwaKhangelamankengane Royal Palace in KwaNongoma. (SANDILE NDLOVU) King Misuzulu kaZwelithini during his traditional wedding and Queen Nomzamo kaMyeni at KwaKhangelamankengane Royal Palace in KwaNongoma. (SANDILE NDLOVU) Overview of KwaKhangelamankengane Royal Palace in KwaNongoma. (SANDILE NDLOVU)
