WATCH LIVE | Former NDPP Bulelani Ngcuka testifies before the TRC cases commission

Sisi Khampepe is chairperson of the TRC cases commission of inquiry in Johannesburg. (Veli Nhlapo)

The Truth and Reconciliation Commission cases inquiry is hearing evidence from former national director of public prosecutions (NDPP) advocate Bulelani Ngcuka on Monday.

Ngcuka served as NDPP from 1998 until 2004.

