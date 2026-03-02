WATCH LIVE | Former NDPP Bulelani Ngcuka testifies before the TRC cases commission

The Truth and Reconciliation Commission cases inquiry is hearing evidence from former national director of public prosecutions (NDPP) advocate Bulelani Ngcuka on Monday.
Ngcuka served as NDPP from 1998 until 2004.
TimesLIVE
