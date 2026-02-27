FULL LIST | Jazzwrld & Thukuthela lead 2026 Metro FM Music Awards nominations

With seven nods, Jazzwrld & Thukuthela have topped the nomination pack for the 2026 Metro FM Music Awards.
Mawhoo, Sam Deep and Kabza De Small are among other artists to receive multiple nominations, while Kharishma, Goon Flavour and Nkesh are first-time nominees.
The nominees were unveiled at a star-studded launch party at The Forum in Hyde Park, Johannesburg, with winners set to be announced in April 25 in.
Best Maskandi and Best Lekompo were also announced as nee categories;
Here’s a full list of the nominees:
Best Jazz Album
- Mandisi Dyantyis – Intlambululo: ukuhlambulula
- Judith Sephuma – When winter fades
- Andile Yenana – Way out is in
- Benjamin Jeptha – Homecoming Revisited
- Siphamandla ‘Paras’ Dlamini – Ingoma Busuku
Best Gospel Album
- Xolly Mncwango – Unusual live / Deluxe
- Nontokozo Mkhize – The live experience
- Musa Yende – Sustained by grace
- Mmatema – Heart of gratitude
- Nothando Hlophe – A new dawn
Best Produced Album
- Jazzwrld & Thukuthela – Most wanted
- Kabza De Small – Bab Motha
- Sam Deep, Stixx and Nvcho – Kings of kwapi
- Kelvin Momo – Thato ya modimo
- Lwah Ndlunkulu – Amaciko
Best Collaboration
- Sam Deep, Nia Pearl, Boohle & Mano – Shela
- Jazzwrld, Mawhoo, Thukuthela & Gl_ceejay – Uzizwa Kanjani
- Ladysmith Black Mambazo, Nduduzo Makhathini & Mbuso Khoza – You make me happy
- Mawhoo, Gl_ceejay, Jazzwrld & Thukuthela – Bengicela
- Goon Flavour, Master KG & Eemoh – Ngishutheni
Song of the Year
- Sam Deep, Nia Pearl, Boohle & Mano – Shela
- DJ Smallz, 031 Choppa & Uncool MC – Zep
- DJ Maphorisa, Xduppy, Kabza De Small, Thatohatsi, Young Stunna & Nkosazana Daughter – AbantwanaBakho
- Mawhoo, Gl_ceejay, Jazzwrld & Thukuthela – Bengicela
- Khadeair, Peekay Mzee & Kaytah – Magumba
- Jazzwrld, Mawhoo, Thukuthela & Gl_ceejay – Uzizwakanjani
- Shandesh & Mvzzle – Sdudla or Slender
- Goon Flavour, Master KG & Eemoh – Ngishutheni
- Umafikizolo – Uzoncengwa unyoko
- Ciza, Jazzwrld & Thukuthela – Isaka
Best Viral Challenge
- DJ Smallz, Zinedinex, Sguche, 031 Choppa & Uncool MC – Zep
- Mluucisian, Ricky Lenyora, DJ Maphorisa, VulelaMaweekend, Mark Khoza & Angekenanuye MC – Malacosta
- Goon Flavour, Master KG & Eemoh – Ngishutheni
- Shandesh & Mvzzle – Sdudla or Slender
- Umafikizolo – Uzoncengwa unyoko
Best Female Artist
- Mawhoo
- Lordkez
- Zee Nxumalo
- Shandesh
- Lwah Ndlunkulu
Best Styled Artist
- Musa Keys
- Daliwonga
- K.O
- Vusi Nova
- Zee Nxumalo
Best R&B Song
- Lordkez – Aweh
- Una Rams – Priceless Possession
- Naledi Aphiwe & Mawelele – Come Duze
- Lloyiso – Higher
- Langa Mavuso – Dangerous
Best Maskandi
- Umafikizolo – Uzoncengwa unyoko
- Simonofu & Zee Nxumalo – Sajola Kamnandi
- Mzukulu & Intombi Yaselundi – Ubu Ghost Bami
- Khuzani – Umanikinikana
- Siya Ntuli – Amaphiko
Best Male Artist
- Sam Deep
- Ciza
- Kabza De Small
- Kelvin Momo
- DJ Maphorisa
Best Hip Hop
- Stogie T, Nasty C, Maggz & A-Reece – Four Horsemen
- Yanga Chief – What if (Mngani)
- Big Zulu ft. Emtee – Abazazi bafunani
- Makwa ft. Kwesta – Umguzumbane we Summer
- K.O ft. Cassper Nyovest – Supa Nova
Best Dance
- Mawhoo, Gl_ceejay, Thukuthela & Jazzwrld – Bengicela
- Khadeair, Peekay Mzee & Kaytah – Magumba
- Ciza, Jazzwrld & Thukuthela – Isaka
- Jazzwrld, Thukuthela, Babalwa M & Dlala Thukzin – Uvalo
- Jazzwrld, Mawhoo, Thukuthela & Gl_ceejay – Uzizwakanjani
Best Music Video:
- Zee Nxumalo, Skillz & Sykes – Mamma
- Ladysmith Black Mambazo, Nduduzo Makhathini & Mbuso Khoza – You make me happy
- Lordkez – Aweh
- Sam Deep, Nia Pearl, Boohle & Mano – Shela
- Ciza, Jazzwrld & Thukuthela – Isaka
Best Lekompo
- Janesh & Hitboss – Ngwanaka
- Kharishma, DJ Angelo, Buddy Sax & DJ Janisto – Wainama
- Shandesh & Mvzzle – Sdudla or Slender
- Shebeshxt, Naqua SA, Zee Nxumalo & Slidoo Man – Rato Laka
- Mvzzle, Mawhoo, Natiey Lepaka & Janesh – Leskandi 2.0
Best Amapiano
- Sam Deep, Nia Pearl, Boohle & Mano – Shela
- DJ Maphorisa, Xduppy, Kabza De Small, Thatohatsi, Young Stunna & Nkosazana Daughter – AbantwanaBakho
- DJ Maphorisa, Focalistic, Ricky Lenyora, Uncool MC, Mellow & Sleazy – Dlala ka yona
- DJ Jaivane, Smaki 08, Wesley Keys & De Rose – Lutho
- Kabza De Small, Sykes, Young Stunna, Nkosazana Daughter, Tracy & Thatohatsi – Ngiyozama
Best Kwaito / Gqom
- Dladla Mshunqisi & Beast RSA – Puku Puku
- DJ Lag, Zee Nxumalo & KC Driller – Ngyasindelwa
- DJ Tira, Pcee, Campmasters & General C’mamane – Awungazi
- Kamo Mphela, Aymos, Que DJ & Space Ose – Partii
- Bello B & We Dem Boyz – Dubai
Best African Pop
- Lwah Ndlunkulu – Mnakwethu
- Ladysmith Black Mambazo, Nduduzo Makhathini & Mbuso Khoza – You make me happy
- Naledi Aphiwe, Blxckie & Lily Faith – Waiting for you
- Mawelele & Naledi Aphiwe – Buya Ekhaya
- Samthing Soweto – Deda
Best New Artist
- Shandesh
- Khadeair
- Kharishma
- Goon Flavour
- Nkeshemba
Artist of the Year
- DJ Maphorisa
- Sam Deep
- Ciza
- Shandesh
- Zee Nxumalo
Best Duo or Group
- Thukuthela & Jazzwrld
- Dladla Mshunqisi & Beast RSA
- Inkabi Nation
- Focalistic & Ch’cco
- Major League DJs